Lazio | Simone Inzaghi senza paura | “non ci dobbiamo porre limiti”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) “Se puntiamo piu’ in alto del quarto posto? Non siamo bravi a fare proclami. In questi anni abbiamo vinto trofei e giocato finali. Non cilimiti”. Sono le dichiarazioni del tecnico dellaalla vigilia della partita contro la Spal. “Ragioniamo di partita in partita, guardiamo alla Spal e affrontiamola con grande attenzione. Ripensando al derby – ha detto l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello – avrei voluto rigiocare subito anziche’ aspettare 15 giorni di sosta. Il pareggio brucia ma rimane la buona prestazione”. Tanti i Nazionali rientrati solo nelle ultime ore: “Abbiamo tenuto alto il nome della. Sono contento – ha spiegato il tecnico della– ma rispetto alle altre settimane non ho avuto i giocatori sotto controllo tutti i ...

CalcioWeb : #Lazio, #SimoneInzaghi senza paura: 'non ci dobbiamo porre limiti' - sportface2016 : Le parole di Simone #Inzaghi alla vigilia di #SpalLazio - fbmaarket : #Montella si presenta con un inedito 3-5-2 ormai è un modulo sempre più usato in Italia ed in Europa. Tra i primi f… -