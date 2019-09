De Laurentiis | “Lunedì alle 12 firmeremo la convenzione per il San Paolo”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) Durante il sopralluogo effettuato ieri al San Paolo insieme al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al capo di Gabinetto del Comune di Napoli Auricchio, Deha fatto un annuncio importante. Lo riporta Il Mattino. “Lunedì12 ci vediamo al Comune, sbrighiamo le ultime virgole e punti e virgole e alla fine se non ci saranno intoppilaper il San Paolo”. La questione spogliatoi non costituirà un intoppo. Pace fatta, La firma può essere apposta. L'articolo De: “Lunedì12laper il San Paolo” ilNapolista.

napolista : #DeLaurentiis: “Lunedì alle 12 firmeremo la #convenzione per il #SanPaolo” Sul Mattino l’annuncio del presidente.… - Notiziedi_it : Napoli, De Laurentiis: “Lunedì la firma della convenzione per il San Paolo! Domani segna Lozano…”… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #DeLaurentiis: 'Lunedì firmiamo la convenzione per lo stadio. Domani segna #Lozano, sul flop abbonamenti...' -