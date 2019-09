Traffico Roma del 13-09-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA ...

Traffico Roma del 12-09-2019 ore 20 : 00 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO , DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO SEMPRE PER Traffico E VARI PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA A TRATTI NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO SULLE DUE CARREGGIATE TRA LA CASILINA E LA Roma FIUMICINO, FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ANCHE TRA LA PRENESTINA E LA BUFALOTTA SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, DIFFICILE SPOSTARSI ...

Traffico Roma del 12-09-2019 ore 19 : 00 : LUNGHE CODE SULLA Roma FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE , C’è UNA LUNGA CODA DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE , SI STA IN CODA A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA , AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E ANCORA TRA RomaNINA E APPIA E TRA LE USCITE PISANA E MONTESPACCATO IN TANGENZIALE, CODE VERSO SAN ...

Traffico Roma del 12-09-2019 ore 18 : 00 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , SI STA IN CODA A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA , AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E ANCORA TRA RomaNINA E APPIA SULLA VIA SALARIA INCOLONNAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO ...

Traffico Roma del 12-09-2019 ore 14 : 30 : SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, PERTANTO IL Traffico E’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE CADORNA TRA PIAZZA MARESCIALLO GIARDINO E IL FORO ITALICO VERSO PONTE MILVIO. Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE ...