Steam si aggiorna | adesso sarà più facile scoprire giochi di nostro interesse

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) Con l'mento della pagina delle proposte di, da ora in poi il portale ci proporràmaggiormente in linea con i nostri gusti, ai nostri interessi e aiche abbiamo precedentemente giocato, acquistato o visualizzato.Come sappiamo infatti Valve è al lavoro sul miglioramento della pagina dei consigli di, e naturalmente l'obbiettivo è rendere iconsigliati maggiormente in linea con i gusti e gli interessi degli utenti. Come ben potrete immaginare, se iconsigliati dasaranno più graditi all'utente, aumenta significativamente la possibilità che quest'ultimo effettui un acquisto.I test verificati su un gruppo ristretto di utenti hanno portato ad un aumento del 15% della probabilità di clickare su un gioco mostrato nei consigliati. Inoltre anche un aumento del 75% del numero divisitati singolarmente in quella sezione.Leggi altro...

