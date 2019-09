Oggi incontro Salvini-Berlusconi

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Roma, 13 set. (AdnKronos) – Prove di dialogo nel ‘nuovo’ centrodestra, quello annunciato lunedì scorso dalla piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni e Matteo, hanno lanciato la parola d’ordine di ‘allargare’ la vecchia alleanza a tre, in una nuova coalizione degli italiani. A quanto apprende AdnKronos, probabilmente a pranzo, il leader della Lega, vedrà a Milano, Silvio, per fare il punto e chiarire la strategia politica comune.Un, annunciato proprio dal palco della Meloni lunedì dallo stesso, che nelle scorse ore ha poi rivisto la leader di Fratelli d’Italia, proprio per mettere in agenda i prossimi step per il rinnovamento del centrodestra, cercando punti dianche con Forza Italia, che finora ha scelto un profilo esclusivamente parlamentare di opposizione al governo Conte bis, alla guida ...

