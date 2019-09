Maltempo in Spagna | nubifragi e alluvioni | tre morti intrappolati in auto

Maltempo in Spagna - nubifragi e alluvioni : tre morti trascinati via dall’acqua : Le terribili conseguenze di una improvvisa ondata di Maltempo che ha colpito la Spagna. Strade trasformate in torrenti e auto trascinate via dalla forza dell'acqua ma anche smottamenti, crolli e centinaia di persone evacuate. Tre le vittime, tutti automobilisti rimasti intrappolati nelle auto e trascinati via.Continua a leggere

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a causa di piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e VIDEO] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...

Violento Maltempo in Spagna : un tornado colpisce Guardamar del Segura (Alicante) : Vi abbiamo raccontato nelle ultime ore della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'area sud-orientale della Spagna e nello specifico nell'area a Sud di Valencia. Poco fa è arrivata...

Allerta Meteo - violenta ondata di Maltempo in arrivo dalla Spagna : l’avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Si avvicina verso l’Italia l’ondata di maltempo che sta investendo la Spagna in queste ore, dove la grandine ha investito Madrid allagando strade e creando danni e disagi anche ai trasporti. La protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo. Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti ...

Spagna - Madrid sotto la grandine : sembra pieno inverno e il Maltempo punta sull’Italia : Nella Baleari sono previste forti piogge oggi, dopo che la regione di Madrid è stata flagellata la notte scorsa da violenti temporali che hanno causato improvvise inondazioni. Le strade attorno alla capitale spagnola sono allagate, i voli sull’aeroporto di Barajas dirottati, la metropolitana funziona a singhiozzo dopo il passaggio delle perturbazione, che punta ora sull’Italia, al centro della penisola iberica. L'articolo Spagna, ...

Maltempo in Spagna - enorme tornado a pochi chilometri da Malaga : gravi danni a Campillos [VIDEO] : Dopo le violente grandinate di Madrid, un enorme tornado ha colpito le campagne intorno alla città andalusa di Campillos, nel Sud della Spagna, a pochi chilometri da Malaga nell’entroterra iberico. Impressionanti le immagini del tornado, che ha provocato seri danni: Maltempo in Spagna, enorme tornado a Campillos nell’Andalusia [VIDEO] L'articolo Maltempo in Spagna, enorme tornado a pochi chilometri da Malaga: gravi danni a Campillos ...

Maltempo in Spagna - tormenta a Madrid : la grandine devasta Arganda del Rey [VIDEO SHOCK] : Pomeriggio di Maltempo estremo a Madrid: un violento temporale ha colpito la capitale della Spagna tra le 18:30 e le 20:00 facendo crollare le temperature da +30°C a +18°C. Particolarmente colpita la città di Arganda del Rey, nei sobborghi nord/orientali di Madrid: la grandine e la pioggia hanno trasformato le strade della città iberica in fiumi in piena. Decine di auto sono state travolte dalla grandine insieme a cassonetti della spazzatura, ...