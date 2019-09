Il bar fatto di vecchi materassi Ikea

Fiorentina - Joe barone e quel retroscena su Ribery : “vi racconto cosa ha fatto dopo la sconfitta con il Genoa” : Il braccio destro di Commisso ha raccontato un curioso retroscena relativo a Franck Ribery, utile per capire la sua mentalità La sfida con la Juventus si avvicina, un match delicato che la Fiorentina sta preparando con il coltello tra i denti. La sfida del Franchi aprirà sabato alle 15 la terza giornata del campionato di Serie A, mettendo di fronte Franck Ribery e Cristiano Ronaldo. AFP/LaPresse Un confronto davvero emozionante, che Joe ...

Mara Venier dice la sua su barbara d’Urso : “Ha fatto la sua scelta” : Barbara d’Urso, Mara Venier dice la sua: “Sa cos’è meglio per lei” Non poteva non parlare dell’ex rivale della domenica, Barbara d’Urso, nell’intervista rilasciata per l’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Mara Venier. Commentando la sfida della prima parte della scorsa stagione tv tra Domenica In e Domenica Live, zia Mara ha infatti dichiarato: Già dall’anno scorso Domenica Live iniziava ...

PAOLA barALE : 'MIKE BONGIORNO? MI HA FATTO UN CULO IN STUDIO..'/ 'Momento difficile..' : PAOLA BARALE ha affiancato per anni Mike Bongiorno a La ruota della fortuna. La showgirl ricorda le celebri gaffe del conduttore e il loro rapporto.

Paola barale : 'Mike Bongiorno? Mi ha fatto un culo in studio - davanti a tutti'/ La rivelazione della showgirl : Paola Barale ha affiancato per anni Mike Bongiorno a La ruota della fortuna. La showgirl ricorda le celebri gaffe del conduttore e il loro rapporto.

barbara D’Urso pronta per il ritorno in tv - svela : “Rifarei La Fattoria” : Barbara D’Urso confessa il desiderio di rifare La Fattoria: le sue parole Da più di un anno Instagram ha aumentato l’interazione degli utenti all’interno delle Storie attraverso la realizzazione di sondaggi, emoji interattivi e inserendo anche la possibilità di farci fare delle domande dai nostri seguaci. Anche Barbara D’Urso ha risposto alle curiosità dei suoi 2,3 milioni followers, in attesa del suo ritorno in ...

barbara D'Urso : "Rifarei La Fattoria. Mi voglio innamorare. Gli insulti me li faccio scivolare addosso" : In attesa di ritornare in tv alla guida di 'Pomeriggio 5', 'Domenica Live' e 'Live Non è la D'Urso', questa mattina, Barbara D'Urso si è ritagliata del tempo, dagli ultimi giorni di vacanza, per rispondere alle domande e tante curiosità degli 'amici di Instagram'. Ecco un sunto delle risposte più interessanti:prosegui la letturaBarbara D'Urso: "Rifarei La Fattoria. Mi voglio innamorare. Gli insulti me li faccio scivolare addosso" pubblicato ...

“Ho fatto testamento”. Raz Degan - la drammatica confessione dell’ex di Paola barale spiazza : Raz Degan, la confessione che sconvolge tutti. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’ex di Paola Barale ha parlato di un momento drammatico della sua vita, quello in cui ha deciso di fare testamento. Era convinto di essere vicino alla morte e ha scritto le sue ultime volontà. Ma come sarebbe? Che cosa è successo? Perché Raz Degan lo ha fatto? Cosa non sappiamo? Col Corriere della Sera Raz Degan si è aperto a confessioni molto intime ...

Nina Moric cade dalla barca in Malesia e mostra il volto tumefatto : “Ma chi è che mi sta gufando?” : Nina Moric si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Malesia ma a rovinare il suo relax è stato un brutto incidente che ha avuto durante una gita in barca. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa modella croata nelle sue storie di Instagram: è caduta dalla barca. “Le mie disavventure non mi abbandonano mai“, ha esordito sui social con un tono a metà tra l’ironia e la rabbia, e mostrando i lividi sul volto. “Anche oggi ...

Gf - Ambra Lombardo : Ho fatto il provino per Melaverde : In una intervista a Di Più Tv, Ambra Lombardo, la professoressa dell'ultima edizione del Grande Fratello, rivela: "Sono stata chiamata a fare un provino per condurre Melaverde, lo storico programma di Canale 5". Mentre va avanti la sua storia d'amore con Kikò Nalli, Ambra Lombardo - la professoressa dell'ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d'Urso - non nasconde la voglia di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e ...

Ambra Lombardo lascia la scuola e diventa conduttrice : “Ho fatto un provino per Melaverde” : Ambra Lombardo del Grande Fratello nuova conduttrice di Melaverde? Dopo il Grande Fratello 16 la vita di Ambra Lombardo è completamente cambiata. La siciliana ha trovato l’amore accanto a Chicco Nalli e ha ricevuto nuove offerte lavorative nel mondo dello spettacolo. La 33enne ha di recente sostenuto un provino per condurre Melaverde, lo storico programma […] L'articolo Ambra Lombardo lascia la scuola e diventa conduttrice: “Ho ...

Il Fatto : i tifosi del Palermo dicono no al ritorno di Miccoli al barbera : C’è polemica a Palermo per il ritorno al Barbera di Fabrizio Miccoli. Il miglior marcatore della squadra con cui ha giocato tra il 2007 e il 2013, dovrebbe giocare il 26 nel match tra il nuovo Palermo e una selezione delle vecchie glorie, ma i tifosi non lo vogliono. “Miccoli stia a casa” di questo tenore sono i commenti apparsi sui social e riportati dal Fatto Quotidiano. I tifosi non dimenticano le intercettazioni telefoniche ...

Diabolik - Roma sud blindata per i funerali. Saluti romani all’arrivo della bara nera. La figlia alla polizia : “Guarda che avete fatto” : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘ – così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca – arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, ...

Gianmarco Centinaio incrociato da Renzi in Transatlantico : "Ma che avete fatto?" - Lega in imbarazzo : Per un giorno Matteo Renzi da "senatore semplice" è tornato "signore e padrone" della politica italiana, o perlomeno del Pd. Sicuro di sé e baldanzoso, anche di fronte ad apparenti piroette (questo è l'accenno a un governo di corto respiro col M5s per manovra e sterilizzazione dell'Iva, altro che ac

Immigrazione - altro sbarco fantasma in Sicilia : alcuni migranti hanno già fatto perdere le proprie tracce : L'Italia non smette di essere il porto migliore per l'Immigrazione clandestina. E dopo l'arrivo a Lampedusa di un barchino con 16 migranti a bordo - portati poi nel centro di accoglienza di Imbriacola - è stata la volta di Sciacca. Nella località Renella infatti ci sarebbe stato l'ennesimo "sbarco f