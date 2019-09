Al via la nuova campagna di Esselunga

Domenica In - la nuova edizione con Mara Venier al via il 15 settembre su Rai 1 : Domenica 15 settembre ha inizio la nuova stagione di "Domenica In". Anche quest'anno il timone del noto contenitore Domenicale di Rai 1 sarà saldamente nelle mani di Mara Venier, una conduttrice che ormai ha legato indissolubilmente il suo nome a questa popolare trasmissione della Radiotelevisione Italiana. In termini di ascolti, l'esordio di questa edizione sarà facilitato dal fatto che il programma antagonista "Domenica Live", condotto da ...

Imane Fadil - rinviato il funerale : la famiglia chiede una nuova perizia sul corpo : Ennesimo colpo di scena nel caso sulla morte di Imane Fadil, l'ex modella 34enne considerata testimone chiave contro Silvio Berlusconi nel processo Ruby: la famiglia ha chiesto che venga rinviato il funerale affinché venga eseguita una nuova perizia sul suo corpo: "Risultati insoddisfacenti. Non crediamo sia morta per aplasia midollare".Continua a leggere

Al via la nuova serie Disney live action - si chiama Bia : Arriva Bia e vuole scalzare dal cuore dei fan le sue sorelle maggiori, Soy Luna e la famosissima Violetta, le altre due serie Disney precedentemente sbarcate in Italia e di grande successo presso i più giovani. Questo nuovo show internzionale arriva nel nostro paese dal 23 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Disney Channel e racconta le storie e i sogni di un gruppo di teenager, tra musica, creatività e social network. Il personaggio ...

Pablo Trincia inviato di Chi l'ha visto/ "Nuova avventura - sono molto contento" : Pablo Trincia inviato di Chi l'ha visto. Dopo Le Iene un'altra sfida. "Nuova avventura, sono molto contento", ha scritto sui social il giornalista.

Conte : "Programma di legislatura : al via una nuova stagione di riforme" | "Cambiare patto di stabilità" : Il premier - tra le Contestazioni dell'opposizione che chiede elezioni - ha illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Il Supplente - la nuova edizione al via in tv su Nove dall'11 settembre : Tutti in piedi che sta per arrivare "Il Supplente"! Nella fattispecie non stiamo parlando di un docente in sostituzione di un altro, quanto della nuova edizione del programma televisivo di Nove che inizierà ad andare in onda dalla prima serata di mercoledì 11 settembre, a partire dalle 21:25. In questo format sei personaggi dello spettacolo si improvvisano professori per un giorno intrattenendo le classi con una lectio magistralis su argomenti ...

Autunno tv 2019-20 al via col Blogo Live Day : dirette e recensioni di tutti i programmi della nuova stagione : Al via la nuova stagione televisiva: TvBlog segue tutti i kick-off stagionali nel primo Live Day di settembre. Lunedì 9 settembre segna l'inizio della nuova stagione televisiva e TvBlog rinnova la tradizione del Live Day, la #MaratonaBlogo dedicata al racconto di tutto quello che succede nel primo giorno dell'Autunno tv. Decine di Liveblogging, anticipazioni, lanci, commenti e recensioni che coprono tutta la giornata televisiva sulle ...

Pomeriggio Cinque - la nuova stagione al via il 9 settembre sulla rete ammiraglia Mediaset : "Pomeriggio Cinque" riapre i battenti. La popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5 tornerà ad andare in onda lunedì 9 settembre. La conduttrice è sempre Barbara d'Urso, uno dei volti storici della rete ammiraglia Mediaset insieme a Maria De Filippi e a Gerry Scotti. Nella giornata di domenica 15 settembre, invece, avranno inizio altri due programmi condotti da "Carmelita" (Maria Carmela è il vero nome della D'Urso) quali il tradizionale ...

Mattino Cinque - la nuova edizione al via dal 9 settembre su Canale 5 : Lunedì 9 settembre andrà in onda su Canale 5 la prima puntata dell'edizione di "Mattino Cinque" 2019/2020. Dopo gli ottimi riscontri delle stagioni passate, al timone del programma è stato confermato il rodato duo di conduttori composto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 08:40, questa trasmissione della rete ammiraglia di Mediaset darà ampio spazio alle più recenti vicende di ...

Presa Diretta al via la nuova stagione preceduta da Indovina chi viene a cena : La prima serata del lunedì di Rai3 dedicata all’approndimento comincia con Indovina chi viene a cena e prosegue con Presa Diretta. Al via la nuova stagione della trasmissione di Riccardo Iacona in onda alle 21,45 con sette appuntamenti che si allungano fino alla seconda serata. Novità per Presa Diretta a partire dallo studio dove è studiato uno spazio per accogliere storie e testimonianze dal vivo, per ascoltare e raccontare il Paese in ...

McDonald’s – Al via la nuova campagna con i dipendenti protagonisti : Al via una nuova campagna McDonald’s con i dipendenti protagonisti. Anche una romana tra i testimonial. Giulia Angeletti, Manager del ristorante di Tor Bella Monaca, scelta tra i 24.000 dipendenti d’Italia per raccontare il lavoro da McDonald’s. La campagna invita a partecipare al Talent Day: Sabato 14 settembre nei 600 McDonald’s italiani tutti potranno scoprire il lavoro da McDonald’s e candidarsi a una delle oltre 1.000 posizioni aperte in ...

Bake Off 2019 : al via la nuova edizione con quarto giudice… a sorpresa : Bake Off 2019 Su Real Time si ricomincia a sfornare dolci con la settima edizione di Bake Off Italia, al via oggi alle 21.10. La prima delle quattordici puntate previste andrà in onda in simulcast sugli otto canali free del Gruppo Discovery (NOVE, Real Time, DMAX, Giallo, MOTOR TREND, Food Network, K2 e Frisbee), e potrà contare come sempre sulla conduzione di Benedetta Parodi e sulla presenza dei giudici Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e ...