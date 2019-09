Ue | Patuanelli | ‘favorire green rule | svincolare da deficit investimenti ambientali’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Il compito dell’Ue dev’essere favorire questa ‘’, e lo strumento più immediato può senz’altro essere quello didalgliche uno Stato mette in campo per combattere i cambiamenti climatici.che devono essere indirizzati verso il tessuto imprenditoriale dei Paesi e che avranno come effetto immediato la creazione di migliaia di posti di lavoro”. Ad affermarlo in un post su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico, Stefanosottolineando che “dobbiamo considerare l’ambiente non più solo come un’emergenza, come un sistema da proteggere, ma anche come una straordinaria occasione di sviluppo economico, per traguardare l’obiettivo finale che è quello di lasciare ai nostri figli un futuro sostenibile”.L'articolo ...

