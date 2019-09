Spazio | c’è un pianeta simile alla Terra | ha l’acqua e temperature compatibili con la vita

Spazio - scoperto a 110 anni luce dalla Terra un nuovo pianeta in cui c’è acqua. Gli scienziati : “Lì potrebbero esserci segni di vita” : “La vita come sappiamo è basata sull’ acqua. Questo pianeta è il miglior candidato che abbiamo al di fuori del nostro sistema solare nella ricerca di segni di vita“. Giovanna Tinetti, astronoma dell’University College di Londra, ha commentato così la scoperta sensazionale fatta nel Regno Unito: secondo una ricerca del suo ateneo apparsa su Nature Astronomy, per la prima volta è stata rilevata acqua nell’atmosfera di un ...

Non c’è Spazio per un governo con i Cinque Stelle : occorre la Sinistra : Ancora una volta, purtroppo, la realtà supera la fantasia. A quattro giorni dall’apertura della crisi di governo , nel giorno in cui Salvini, con l’ennesima mossa politicamente impeccabile, riapre la prospettiva di un’alleanza di centro-destra unita e allargata a Berlusconi (e che oggi gli darebbe probabilmente la maggioranza assoluta dei voti degli italiani), che cosa facciamo noi? Noi del centro- Sinistra , intendo? Non ...

Tour de France – Bernal spiazza tutti sul podio - il colombiano ringrazia in 4 lingue : c’è Spazio anche per l’Italia [VIDEO] : Durante la cerimonia di premiazione, il vincitore del Tour de France ha ringraziato in quattro lingue tra cui l’italiano Un discorso semplice ma diretto, espresso in ben quattro lingue per far arrivare il suo pensiero a più persone possibili. Egan Bernal spiazza tutti anche sul podio di Parigi, dove riceve la coppa per il successo ottenuto al Tour de France. Nell’esporre il proprio discorso di ringraziamento, il colombiano ...