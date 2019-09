Perché Tiphaine che difende mamma Brigitte Macron è tutte noi

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 12 settembre 2019)Alla fineha sbottato. Dopo l’ennesimo caso di offese alla madre(questa volta arrivate dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro che non ha esitato a definire “brutta” la premiere dame), la figlia avvocatessa ha deciso di reagire. E lo ha fatto in nome dile donne. Con l’hashtag #BalanceTonMiso (Denuncia il tuo Misogino)Auzière, 35 anni (terza figlia die del suo primo marito André-Louis Auzière), avvocatessa di successo in Francia ha lanciato una campagna social contro il sessismo e la discriminazione di genere. Un hashtag che riprende il già noto slogan di femministe francesi (#BalanceTonPorc) nato in seguito allo scandalo Weinstein ...