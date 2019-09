La Beta di CoD Modern Warfare inizia oggi 12 settembre su PS4 | durata e come partecipare

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Da settimane i fan attendevano l'uscita delladi CoD. Ed, 122019, la loro fame è stata saziata dagli sviluppatori di Infinity Ward e dal publisher Activision. Almeno su PlayStation 4: la console di ultima generazione a marchio Sony va infatti ad accoglierne in data odierna la versione di test del nuovo capitolo di Call of Duty, con un'esclusiva temporale sulla rivale Xbox One e sugli utenti che giocano su PC. In soldoni, tutti coloro interessati alladi CoDdevono sapere che è possibileai match online su PS4 il 12 e 13solo dopo aver prenotato il gioco, a partire dalle 19:00 italiane. Dal 14 al 16 del mese, invece, l'accesso allasarà garantito a tutti i possessori del device made in Japan. Niente paura, poi, perché è prevista una seconda ondata di proiettili e azione tattica in un secondo scaglione ...

OptiMagazine : La Beta di #CoD #ModernWarfare inizia oggi 12 settembre su PS4: durata e come partecipare - UseCodeTRINCHE9 : Qualcuno ha un codice della beta di cod ? - Thats_Jeet : E preordino cod posso giá scaricare la beta e giocarci? -