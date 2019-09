Il c t del ciclismo femminile sentito dalla Federciclo | “Non lo so se esiste il #Metoo

Ciclismo - Mondiali 2019 : i probabili convocati dell’Italia. Trentin e Colbrelli sicuri - incognite Nibali e Bettiol. Mistero Moscon : Mancano poco più di due settimane alla prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo che si correrà domenica 29 settembre nello Yorkshire. I vari CT stanno defininendo la composizione delle squadre per l’appuntamento più importante della stagione, il percorso della rassegna iridata non sarà così semplice come si credeva fino allo scorso anno e anzi metterà a dura prova diversi ciclisti. Il tracciato britannico è lungo ben 284,5 km ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i preconvocati della Spagna. Alejandro Valverde punta al bis : Sempre più vicini i Mondiali di Ciclismo su strada nello Yorkshire, che scatteranno dalla prossima settimana. Nel frattempo si sta svolgendo la Vuelta di Spagna e proprio i padroni di casa oggi hanno annunciato la propria preselezione per la manifestazione iridata: una lista di sedici atleti dai quali usciranno ovviamente gli otto più in forma per partecipare alla prova in linea iridata. Alejandro Valverde è il detentore del titolo e va a caccia ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti i convocati delle Nazionali presenti nello Yorkshire : Manca poco meno di una settimana al via delle gare: pronto a scattare, nello Yorkshire, in Gran Bretagna, il Mondiale di Ciclismo 2019. Si susseguono i convocati delle varie Nazionali: andiamo a scoprirli (ovviamente in aggiornamento a mano a mano, clicca sulla Nazionale per scoprire i convocati). convocati Mondiali Ciclismo 2019 Belgio Gran Bretagna Francia Norvegia Olanda USA gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Norvegia. Alexander Kristoff tenta il colpaccio : Una formazione molto interessante, con una punta di livello. A 32 anni è forse arrivata l’ultima chance di puntare al titolo iridato per Alexander Kristoff che si presenterà nello Yorkshire, per i Mondiali di Ciclismo su strada, come uno dei favoriti per la prova in linea. Tutta per l’uomo della UAE Emirates la Norvegia che oggi ha diramato la propria lista dei convocati nella quale spiccano anche Edvald Boasson Hagen e Amund ...

Ciclismo – Presentata la 100ª edizione della Milano-Torino : anche Bernal al via della classica più antica del mondo : Il 9 ottobre la Milano-Torino: probabile la presenza di Egan Bernal nella 100ª edizione della classica italiana E’ tutto pronto per la 100ª edizione della Milano-Torino: il prossimo 9 ottobre si correrà la più antica delle classiche, che, secondo alcune indiscrezioni, vedrà al via Egan Bernal. Il vincitore dell’ultima edizione del Tour de France dovrebbe partecipare all’appassionante e storica corsa italiana. La ...

Ciclismo : Vinokurov e Kolbnev rischiano sei mesi di carcere. Sotto accusa la Liegi del 2010 : Aleksandr Vinokurov e Aleksandr Kolobnev rischiano sei mesi di carcere. Questa la richiesta formulata dalla Procura durante il processo che vede imputati entrambi gli ex ciclisti per il finale della Liegi-Bastogne-Liegi 2010. Il corridore kazako, ora manager della Astana, è stato accusato di aver offerto una somma di denaro all’avversario per combinare la propria vittoria nella classica belga. Le indagini sono scattate dopo la scoperta di ...

Ciclismo - Primoz Roglic rinnova con la Jumbo-Visma fino al 2023 : il dominatore della Vuelta firma nel giorno di riposo : Primoz Roglic ha rinnovato il contratto con la Jumbo-Visma fino al 2023: lo sloveno ha firmato un quadriennale con il team olandese, l’annuncio è arrivato nel giorno di riposo della Vuelta di Spagna che l’ex saltatore con gli sci sta dominando in lungo e in largo. Il 29enne proseguiràà dunque l’attività con la formazione che l’ha lanciato nel Ciclismo che conta, sono state fugate tutte le ipotesi di un possibile ...

Ciclismo – Roglic fedelissimo : rinnovato il contratto con la Jumbo Visma per i prossimi 4 anni : Roglic prolunga il suo contratto con la Jumbo Visma per altre quattro stagioni Arriva dalla seconda ed ultima giornata di riposo della Vuelta di Spagna la notizia del rinnovo del contratto di Primoz Roglic. Il 29enne sloveno, che attualmente indossa la maglia rossa, ha deciso di prolungare il suo contratto con la Jumbo Visma per altri lunghi 4 anni. “Mi piace il modo in cui questa squadra lavora, mi diverto a farne parte. Insieme ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Olanda. Mathieu van der Poel a caccia di una medaglia : Mathieu van der Poel guiderà l’Olanda ai Mondiali 2019 di Ciclismo, che andranno in scena nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. La federazione olandese ha annunciato i convocati per le gare Elite maschili e tra di essi non poteva mancare il 24enne nativo di Kapellen, che dopo aver conquistato le medaglie iridate nel ciclocross e nella mountain bike, è pronto a salire sul podio anche su strada. Il corridore della Corendon-Circus ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati del Belgio. Van Avermaet e Gilbert insieme a Evenepoel : Il Belgio si presenterà con una squadra di grande livello in ambito maschile ai Mondiali 2019 di Ciclismo, che si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Infatti la federazione ha annunciato la lista dei convocati per la prossima rassegna iridata e i nomi presenti sono di assoluto spessore. Nella prova in linea troveremo il campione olimpico Greg Van Avermaet, il veterano Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Dylan Teuns e ...

Ciclismo - Giro della Toscana e Coppa Sabatini in tv su Rai Sport il 18 e 19 settembre : settembre proporrà diverse corse di Ciclismo in Italia. In attesa de Il Lombardia a ottobre, avremo appuntamenti da non lasciarsi sfuggire come Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini e Coppa Sabatini - Gran Premio Città di Peccioli. Il primo verrà disputato mercoledì 18 settembre, mentre il secondo andrà in scena giovedì 19 settembre. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, con streaming su Rai Play. Il ct ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : sorpresa Forster - si vede Colledani. Schurter vince la classifica generale in carrozza : La Coppa del Mondo si Mountain Bike 2019 ha definitivamente chiuso i battenti nel weekend di Snowshoe (Stati Uniti). Nel Cross Country olimpico maschile è arrivata la vittoria a sorpresa dello svizzero Lars Forster. Una gara davvero incredibile la sua, visto che è riuscito a rimanere sempre con i migliori e alla fine metterli tutti in fila durante l’ultima parte di corsa, in una delle competizioni più belle della stagione, con i primi ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : a Ferrand-Prevot l’ultima tappa. Courtney vince la generale : Nel weekend a Snowshoe, Stati Uniti, è andata in scena la settima ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. Nel Cross Country olimpico femminile il successo è andato alla francese Pauline Ferrand-Prevot che, dopo aver fatto gara alla pari per tutta la giornata, è riuscita ad avere la meglio dell’olandese Anne Tepstra solo nel finale. La transalpina, nella seconda parte di stagione, è stata un vero e proprio rullo ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike : incredibile epilogo nel downhill - Bruni e Hannah vincono la generale con il brivido : Nelle notte italiana è andata in scena la seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. A Snowshoe, Stati Uniti, i più grandi interpreti della discesa sulle ruote grasse, si sono dati battaglia non solo per la conquista del successo di tappa ma anche per quello nella classifica generale. Dopo una lunga stagione, infatti, sia al maschile che al femminile, tutto si è deciso con l’ultima gara e alla fine a ...