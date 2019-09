Google aiuta i tossicodipendenti a trovare i centri di aiuto più vicini

Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019) Home page diRecovery Together, il sito informativo per recuperare dalle dipendenze (fonte:, in occasione del National Recovery Month negli Stati Uniti, lancia un sito internet chiamato Recovery Together che ha lo scopo di fare informazione e dare sostegno alle personenel loro percorso di disintossicazione. Tramite il sito gli utenti possono avere accesso alle posizioni delle oltre 33mila sedi che offrono dei servizi di supporto per coloro che soffrono di dipendenze da oppiacei. Il sito, attraversoMaps, permette dirapidamente luoghi dove partecipare a incontri di supporto e 20mila farmacie che offrono il Naloxone, un farmaco utilizzato per contrastare le overdose da oppioidi, senza prescrizione medica. Così facendospera dire gli oltre 23 milioni di cittadini statunitensi attualmente stanno uscendoìo dalla loro ...

