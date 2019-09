Fiorentina-Juventus | probabile formazione bianconera | Emre Can e Rabiot forse titolari

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Per laè praticamente arrivato il momento di tornare in campo. Infatti, tra meno di 48 ore, i bianconeri affronteranno la. Oggi Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali, poiché sono rientrati anche i sudamericani. Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro hanno fatto il loro rientro alla base e hanno svolto un lavoro di scarico. Di questi quattro giocatori solo uno sembra essere candidato ad una maglia da titolare sabato al Franchi. Infatti, il solo Alex Sandro sarà probabilmente in campo dal primo minuto contro la. Paulo Dybala dunque non dovrebbe riuscire a scalare posizioni nelle gerarchie di Maurizio Sarri anche perché Gonzalo Higuain ha potuto sfruttare la pausa per lavorare alla Continassa. Di certo, il numero 10 juventino avrà sicuramente nuove occasioni per provare a far cambiare idea al tecnico toscano poiché da adesso in ...

romeoagresti : #Juventus: conferenza stampa di #Sarri domani alle 12.30 // Maurizio Sarri will speak to the press tomorrow at 12.3… - juventusfc : Meno 2?? a #FiorentinaJuve! Bianconeri al lavoro oggi alla Continassa. Domani alle 12.30 la conferenza stampa di Mi… - juventusfc : Meno 3?? a #FiorentinaJuve! Lo scorso anno, al Franchi, così... -