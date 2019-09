Fiere : torna a ottobre Salone Franchising Milano - ‘settore dinamico’ (2) : (AdnKronos) – Asso Franchising da questa edizione è Main Partner e nel suo Rapporto 2019 fornisce alcuni numeri e tendenze dall’analisi di 961 insegne, delle quali 861 italiane e, di queste, 174 presenti anche all’estero. In particolare, il Rapporto conferma l’espansione del Franchising nel mondo della ristorazione con un incremento del 5,5% e 9 nuove reti attive. Un settore che si classifica in terza posizione nella ...

Fiere : torna a ottobre Salone Franchising Milano - ‘settore dinamico’ (3) : (AdnKronos) – Lieve calo per il settore abbigliamento, eccellenza manifatturiera italiana, che nel 2018 registra un totale di 187 reti attive, in calo dell’1,1% rispetto al 2017 (189), di cui più del 30% sono localizzate nell’Area Nielsen 1 Nord-Ovest. Un settore che genera 1,8 miliardi di euro di giro d’affari e che insieme a quello della ristorazione è tra i più apprezzati oltre oceano.‘Il settore è sempre in ...