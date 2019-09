Bufera in Belgio arrestati per corruzione due procuratori

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) È stata divulgata dalla stampa belga la notizia dell’arresto di Christophe Henrotay, noto intermediario belga, e il suo socio d’affari, Christophe Chenieux, i due sarebbero indagati per riciclaggio, frode, associazione a delinquere e. Il tutto è nato dalla trattativa dell’attaccante Aleksander Mitrovic dall’Anderlecht al Fulham nel 2015, ma sarebbero molte di più le trattative su cui si indaga. Henrotay è noto negli ambienti per aver condotto numerose cessioni tra cui anche quelle di Romelu Lukaku e Leander Dendoncker rispettivamente al Chelsea e al Wolverhampton Wanderers tra il 2011 e il 2018. I club inglesi non sono al momento coinvolti direttamente nelle indagini che proseguono con nuove perquisizioni e che potrebbero allargarsi a macchia d’olio L'articoloinperdue...

