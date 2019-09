Teatro : al Massimo di Palermo torna ‘La traviata’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Grande attesa per il ritorno al Teatro Massimo di Palermo de ‘La traviata’. L’appuntamento è venerdì 13 settembre, alle 20.30, con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene di Francesco Zito e Antonella Conte e gli eleganti costumi sempre di Francesco Zito, con le luci di Bruno Ciulli. L’Orchestra del Teatro Massimo sarà diretta dal giovane direttore ...

Verdi e Rossini al Teatro Massimo di Palermo : Il Teatro Massimo di Palermo propone a settembre tre opere, La traviata di Giuseppe Verdi e Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini in sala Grande, mentre a Danisinni, dopo il successo de L’elisir di Danisinni dell’anno scorso, Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo creeranno una Cenerentola di Rossini ispirata all’opera di Rossini coinvolgendo il Coro di Danisinni e la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca. Primo ...

È morto Cosimo Cinieri - massimo esponente del Teatro italiano : Marco Della Corte Dell'attore si ricorda il celebre sodalizio con Carmelo Bene, Cinieri lavorò sia in campo teatrale che cinematografico, indimenticabili le sue versioni di Otello e De Sade Cosimo Cinieri, uno dei più rilevanti esponenti del teatro italiano, è morto dopo una lunga malattia. L'attore nacque nel 1938 a Taranto e di lui è celebre il sodalizio con Carmelo Bene, con cui divise per anni la scena come comprimario. Tra i ...

Lirica : Giambrone al Teatro Massimo - Consulta Palermo ‘ha vinto la cultura’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Plauso della Consulta delle Culture di Palermo alla riconferma di Francesco Giambrone come sovrintendente del Teatro Massimo. “Siamo felici per l’esito positivo di questa vicenda che afferma una scelta condivisa da tutta la città – afferma il presidente della Consulta Ibrahima Kobena – A vincere oggi è la cultura che, grazie a Francesco Giambrone, è sempre volata alta, creando ...

Palermo - dopo i “dubbi” il ministro Bonisoli conferma il fratello del vicesindaco come soprintendente del Teatro Massimo : Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo, Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma. Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro, il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha confermato ancora una volta all’unanimità la scelta di Giambrone. Oggi la ratifica del ministro ...

Lirica : Teatro Massimo Palermo - Bonisoli firma conferma nomina Giambrone : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo, Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma. Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro, il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha confermato ancora una volta all’unanimità ...

Lirica : Teatro Massimo Palermo - Bonisoli firma conferma nomina Giambrone : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo, Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma. Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro, il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha confermato ancora una volta all’unanimità ...

Lirica : Consiglio indirizzo Teatro Massimo - ’no ragione ostativa per Giambrone’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Dopo ampia discussione, il Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ritiene che risulti non contestate né contestabile la legittimità della procedura e della relativa proposta di nomina a Sovrintendente di Francesco Giambrone e per quanto richiesto ritiene non sussistere alcuna ragione ostativa di opportunità in considerazione dell’assoluta specificità, importanza ed autonomia ...

Lirica : Consiglio indirizzo Teatro Massimo conferma unanimità per conferma Giambrone : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – Il Consiglio d’indirizzo del Teatro Massimo di Palermo conferma all’unanimità la scelta di Francesco Giambrone alla guida dell’ente lirico. Una riunione straordinaria convocata dal sindaco Leoluca Orlando, che presiede la Fondazione del Teatro Massimo, dopo la lettera inviata dal ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli, che ha espresso dubbi sulla conferma di Giambrone, in ...

Palermo - da Bonisoli dubbi su rinnovo del soprintendente del Teatro Massimo : “Fratello del vicesindaco di Orlando” : Il ministro dei Beni culturali avanza dubbi sul rinnovo del soprintendente del Teatro Massimo di Palermo. Il motivo? È fratello del vicesindaco. Il primo cittadino, però, definisce pretestuose le perplessità avanzate da Roma. Botta e risposta a distanza tra Alberto Bonisoli e Leoluca Orlando, che è anche di diritto presidente della fondazione lirica Teatro Massimo. A innescare la miccia la lettera inviata dal ministro sulla riconferma di ...