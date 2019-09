Di Canio al Mattino | “Se Ancelotti vuole giocare con Klopp come con Juve e Fiorentina

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ilintervista Paolo Dil’ex campione ora commentatore di punta di SkySport sul momento del Napoli e sulle insidie che la prima partita di Champions contro il Liverpool può riservare agli azzurri. Attenzione ai guerrieri diAttenzione al Liverpool secondo diha trasformato i suoi calciatori in “guerrieri al servizio del progetto” e non sarà facile perespugnarli. «Tutto è possibile e nel calcio le cose possono cambiare in pochi giorni. Ma seconcede ale stesse occasioni che ha offerto antus non avrà scampo. E soprattutto se schiera quella mediana a due che in questo momento non dà certezze al cospetto di Fabinhoo Milner» Diparla espressamente di Manolas «Serve trovare compattezza, serve che Manolas si integri con maggiore velocità nel reparto difensivo e che giochi di collettivo e non solo ...

napolista : Di Canio: “Se #Ancelotti vuole giocare con #Klopp come con Juve e Fiorentina, non c’è storia” L’ex campione sull’im… -