Carro funebre in ritardo sfreccia in autostrada

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Inseguito e multato dalla polizia stradale. L’autista ha perso 11 punti sulla patenteInseguimento particolare quello che ha visto una volante della Polstrada correre dietro a un, per giunta in. Anche i poliziotti che si sono visti sorpassare dal mezzo in questione devono essere rimasti per un momento senza parole, prima di lanciarsi al suo inseguimento. Il fatto del tutto eccezionale è stato raccontato da today. Secondo quanto riportato, gli agenti della Polstrada di Palmanova si sono visti superare a folle velocità da un, con tanto di bara al suo interno.Come se non bastasse, la vettura aveva anche le luci spente e azzardava sorpassi pericolosi. La volante si è quindi lanciata per raggiungerlo, riuscendoci poco dopo, tra Palmanova e Latisana, in provincia di Udine. Il guidatore avrebbe spiegato ai poliziotti di essere in terribileper ...

FIGLIdelKAOS : RT @FIGLIdelKAOS: Quando passa un carro funebre e fai il classico gesto scaramantico - giornali_it : In ritardo per un funerale supera limiti di velocità: multato un carro funebre dopo un inseguimento #11settembre… - romi_andrio : RT @abollis: Multato il carro funebre che supera ad alta velocità la Polstrada sull'A4 -