Intrappolati nel maxi-cargo rovesciato in mare | tutti in salvo

Albero si abbatte su tredici auto : paura per madre e figlio Intrappolati nell'abitacolo : Per liberare la donna e il piccolo dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco: è successo venerdì mattina a...

Crawl-Intrappolati - esce nelle sale il 15 agosto il nuovo thriller di Alexandre Aja : Crawl-Intrappolati uscirà nelle sale cinematografiche italiane domani, 15 agosto. Si tratta di un film horror-thriller, diretto da Alexandre Aja, avente come protagonisti Kaya Scodelario e Barry Pepper. Dal trailer si intuisce che si tratterà di un film carico di suspense e anche di scene al limite dello splatter. Anche se la base della trama sarà la lotta per la sopravvivenza contro ostili alligatori, si può dire che il film sarà un mix di più ...

Francia - barca a vela si ribalta nella Manica : morti tre minori Intrappolati nella cabina : Un drammatico incidente, di cui sono ancora ignote le cause, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 agosto nelle acque della Manica, a largo della cittadina di Agon-Coutainville, in Normandia. Una piccola barca a vela si è capovolta all’improvviso. In quel momento sei persone si trovavano a bordo del natante. Tre adulti sono stati sbalzati in acqua mentre tre minori sono rimasti intrappolati nella cabina fino a morire affogati. Secondo quanto ...

