Il figlio della Enardu attacca Conversano | Hai tradito mia madre

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Luana Rosato Dopo le accuse di Giovannicontro Serena, ecco che arriva la replica delcompagna di Pago, Tommaso, che non le manda a dire all'ex tronista L’attacco di Giovannia Serenacontinua a far discutere e, dopo l’interventosorella di lei, Elga, arrivano le dichiarazioni al veleno deldell’attuale compagna di Pago. Tommaso,, ha deciso di non rimanere in silenzio davanti alle accuse che Giovanni ha rivolto allae, attraverso i social, ha sparato a zero contro l’uomo che ha conosciuto quando aveva solo quattro anni. “Sono fiero di mia, che non si è messa filtri davanti alle telecamere, che non ha fatto una recita. Sono felice che lei sia al cento per cento se stessa – ha esordito il giovane tramite Instagram story - . Ciò che mi porta a fare questa storia è un’altra persona che ...

rubio_chef : A Shufat, quartiere di Gerusalemme ( capitale della Palestina???? ), una donna è stata brutalmente pestata dai milita… - mannocchia : 'Una madre che cerca il corpo del figlio morto e non lo trova, non può iniziare a elaborare il lutto' Alle 17 parl… - amnestyitalia : Ramy Shaath, cittadino egiziano di origini palestinesi, figlio di un dirigente dell’Organizzazione per la liberazio… -