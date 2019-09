Eva Longoria rivela | “Sono stata vittima di bullismo sul set di Desperate Housewives | era

Eva Longoria : «Bullizzata sul set - Felicity Huffman mi ha aiutato» : Eva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in vacanza con la famigliaEva Longoria in ...

Eva Longoria supporta Felicity Huffman : Mi ha aiutata contro un bullo : A distanza di molti anni dalle riprese di Disperate Housewives, Eva Longoria confessa di aver subito episodio di bullismo sul set. L'occasione è una lettera scritta come difesa della sua amica e collega Felicity Huffman, rea confessa di aver corrotto alcuni funzionari per l'ammissione di sua figlia al college. Nel sistema americano, è consuetudine che persone vicine agli imputati per determinati reati scrivano al giudice per dare la propria ...

Desperate Housewives - Eva Longoria vittima di bullismo sul set - Felicity Huffman fu l'unica a difenderla : Cosa non si fa per aiutare un'amica. Anche ricordare momenti dolorosi del passato mai rivelati prima.Eva Longoria, attrice, produttrice, stella di Desperate Housewives ha scritto una lettera per supportare l'amica Felicity Huffman coinvolta nello scandalo legato ad ammissioni al college pilotate. Longoria è stata una delle 27 persone che hanno scritto una lettera al giudice che si sta occupando del caso, per descrivere la personalità della ...

Eva Longoria - debutto alla regia con le patatine piccanti : Un debutto alla regia, fatto di patatine al formaggio e sapori piccanti. Eva Longoria, che negli anni si è limitata a dirigere pochi episodi di altrettante serie tv, ha deciso di cimentarsi con qualcosa di più. Qualcosa che comprenda il cinema, il cibo, sia pure formato sacchetto, e la rivalsa di un bracciante agricolo. L’attrice, che il progetto ha presentato alla Disney nel corso del 2018, ottenendo in rimando solo tiepidi assensi, ha avuto il ...

Victoria Beckham e Ricky Martin gli ospiti più ubriachi di Eva Longoria : Eva Longoria ha raccontato alcuni aneddoti riguardo il suo matrimonio e tra questi la confessione che Ricky Martin e Victoria Beckham sono stati gli ospiti più ubriachi. Victoria Beckham e Ricky Martin hanno senz'altro reso indimenticabile la loro partecipazione al matrimonio tra l'attrice Eva Longoria e il marito José Bastòn, che ha avuto luogo nel 2016. A raccontarlo è stata proprio Eva Longoria, durante la sua apparizione al ...