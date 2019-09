Camera vota fiducia a Conte bis | 343 voti a favore

La Camera vota la fiducia a Conte : 343 sì | Il premier contestato duramente in Aula : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

La Camera vota la fiducia a Conte : 343 sì. «Elezioni? Sarebbe stato irresponsabile». Il premier contestato a Montecitorio : premier Contestato durante la replica agli interventi dei gruppi. Scontro con i deputati del Carroccio: «Avete sbagliato giuramento». Salvini: «Se salta Quota 100 non li facciamo più uscire dal palazzo». Il voto previsto per le 21.30

Che cosa ha detto Conte per convincere la Camera a votare la fiducia : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta tenendo alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Scarica qui il discorso di Conte alla Camera Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. ...

La Camera vota la fiducia al governo Conte : Liveblog – Il presidente del Consiglio terrà un discorso alle 11 e dopo il dibattito ci sarà il voto: tutti gli aggiornamenti man mano che arrivano

Il 22 agosto si vota alla Camera il taglio dei parlamentari : Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera sulla crisi di governo all'aula di Montecitorio sono state fissate per mercoledì 21 agosto alle ore 11:30. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha poi fissato per il pomeriggio di giovedì 22 agosto l'esame della legge costituzionale sul taglio dei parlamentari, con seguito il giorno successivo. La commissione Affari costituzionali, quindi, ...

Camera - un’ora di dibattito su proposta di permettere allattamento in Aula mentre si vota. “Trovare spazi idonei”. “No - ambiente insalubre” : Oltre un’ora. Tanto è durata a Montecitorio la discussione, decisamente animata, sull’opportunità di consentire o meno alle neomamme di allattare in Aula durante l’esame dell’Assemblea, in modo da poter esercitare il diritto di votare i provvedimenti. Con i partiti divisi anche al proprio interno tra nettamente contrari (in gran parte uomini) e favorevoli, inedite sintonie tra schieramenti solitamente lontani e con il ...

Camera : allattamento mentre si vota - presto stanze e postazioni vicino Aula (2) : (AdnKronos) – Proposta che però non ha soddisfatto Carinelli, così, durante l’ampio dibattito che si è sviluppato, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia ha chiesto di valutare la possibilità di installare “una postazione per allattare e da dove si possa anche votare fuori da quest’Aula”.Ipotesi che naturalmente andrà approfondita, ma che D’Incà ha accolto, inserendola in ...

Camera : allattamento mentre si vota - presto stanze e postazioni vicino Aula : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – presto le mamme deputate potrebbero allattare i loro figli e contemporaneamente votare senza dover rimanere in Aula, ma usufruendo di apposite stanze adiacenti l’emiciclo. Lo prevede un ordine del giorno approvato durante l’esame del bilancio interno della Camera. La questione dovrà comunque essere approfondita dalla Giunta del Regolamento, che il presidente, Roberto Fico, si è impegnato a ...

I 18enni potranno votare per le elezioni al Senato : arriva il via libera della Camera : La Camera dei deputati ha dato il via libera, in prima lettura, alla proposta di legge che abbassa il limite di età per poter votare alle elezioni dei rappresentanti del Senato. Con questo provvedimento potranno votare tutte le persone con almeno 18 anni e non più con almeno 25 anni. Ora il testo passa all'esame del Senato.Continua a leggere

Sì della Camera al decreto Sicurezza bis : 17 grillini non votano e Fico esce dall’Aula : Il ministro dell’Interno potrà limitare l’ingresso di navi per ragioni di Sicurezza. Maxi multa fino a un milione di euro per il comandante della nave. Malumori tra i 5stelle