Ufficiale il cast di Amici Celebrities al via il 24 settembre su Canale5

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ildiè finalmente. Dopo settimane di indiscrezioni, che si sono ricorse in rete fino alla resa definitiva dei concorrenti, arriva finalmente la lista di tutti gli vip che prenderanno parte al prossimo talent condotto da Maria De Filippi solo per la prima puntata. Si conferma l'arrivo di Cristina Donadio, che in Gomorra interpreta Scianel, mentre quella di Martinrongiovanni è l'unica sorpresa neldel talent che debutta a stretto giro di giorni sull'ammiraglia Mediaset. L'ex campione di rugby è attualmente impegnato con la conduzione di Tu Si Que Vales, impegno che non lo distoglierà dalla partecipazione ad. A chiudere la rosa dei possibili partecipanti è l'attore Massimiliano Varrese, debuttante nel 1998 tra i Carramba Boys e protagonista di diverse fiction dicome Il Bello Delle Donne, Carabinieri e Camera ...

LeNewsCheVuoiTu : Amici Celebrities: Il cast ufficiale è al completo! - OptiMagazine : Ufficiale il cast di #AmiciCelebrities al via il 24 settembre su Canale5 - zazoomblog : Amici Vip: il cast ufficiale è al completo tra i partecipanti anche Scianel di Gomorra - #Amici #ufficiale… -