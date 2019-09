Siena e Tropea in lutto per la morte di Attilio | il giovane deceduto in un incidente

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Tremendostradale a Pienza, in provincia di: unimprenditore di soli 24 anni sbanda con la sua auto e precipita in una scarpata perdendo la vita. Ferito anche l'altro ragazzo che viaggiava a bordo della Toyota Land Cruiser, attualmente ricoverato in condizioni gravissime. Il tragico impatto e i primi soccorsi I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, 8 settembre, a Pienza, in Toscana: due giovani, di 24 e 20 anni stavano viaggiando a bordo di una Toyota Land Cruiser lungo la Strada Provinciale 40, quando l'auto ha improvvisamente sbandato, ribaltandosi più volte lungo la carreggiata prima di precipitare in una scarpata. A bordo del veicolo,Mamone,imprenditore originario di, trasferitosi da molti anni a Chianciano Terme, e un suo amico, poco più che ventenne, residente a Zurigo; immediato l'arrivo dei sanitari del 118 e ...

