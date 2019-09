Ragusa | “mi aiuti | mia moglie sta male” | ma è una scusa per sequestrarla e violentarla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Mi, la prego, miasta male”. Ma questa richiesta era un pretesto, per giunta subdolo, per fermare una giovane donna,, minacciarla di morte eper ore. E’ successo in provincia die ora in carcere si trova un 26enne di Vittoria: deve rispondere di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina. Oltre alle violenze la donna ha subito ripetutamente anche le minacce di morte dal suo aguzzino: “So tutto di te: se parli ammazzo te e la tua famiglia“. L’episodio è avvenuto il 2 settembre, ma la notizia è diventata nota oggi dopo la convalida del fermo e l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip della città siciliana. La polizia in realtà aveva impiegato 12 ore per identificare e fermare il 26enne, riconosciuto dalla vittima in foto e immagini di telecamere di videosorveglianza. Nel 2018 ...

