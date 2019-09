Meloni e Salvini in piazza a Roma contro i “poltronari” | “Elezioni | elezioni!” e “Ladri

Berlusconi a Salvini e Meloni : un tavolo comune per il Centrodestra : Berlusconi a Salvini e Meloni: un tavolo comune per il Centrodestra."La coalizione di Centrodestra l'ho fondata io, è l'unica che può vincere

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...

FdI e Lega con tricolori in piazza contro il governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader del Carroccio : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

Salvini e Meloni in piazza contro il governo. E su Twitter impazza l'hashtag #PapeeteInPiazza : Mentre Giuseppe Conte chiede la fiducia per il suo nuovo governo composto da ministri di MoVimento 5 Stelle, PD, Liberi e Uguali più il "tecnico" Luciana Lamorgese, Fratelli d'Italia e Lega, come promesso, manifestano fuori dalla Camera dei Deputati, in piazza Montecitorio, anche se non usano vessilli di partito, ma solo bandiere Tricolori, anche se fin dall'inizio della protesta si sono visti saluti romani.Si sa benissimo, comunque, che gli ...

Libero e Il Tempo in piazza con Giorgia Meloni e Matteo Salvini contro l'inciucio giallo-rosso : In piazza Montecitorio si scalda sulle note dell'Inno di Mameli la nutrita folla che già si è riunita sotto l'obelisco per la manifestazione indetta per le 10,30 da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia alla quale parteciperà anche Matteo Salvini con la Lega nel giorno della fiducia che la Camera vote

Presenti già 100 persone per manifestazione FDI : alle 12 intervento Meloni-Salvini : Roma – Ci sono gia’ poco piu’ di un centinaio di persone davanti Montecitorio per la manifestazione convocata da Fratelli d’Italia, e nella quale e’ confluita anche la Lega, nel giorno del primo voto di fiducia al governo Conte bis. Molti i tricolore al vento, accompagnati da alcuni striscioni critici contro l’esecutivo targato Pd-M5S. Dopo l’inno nazionale intonato in coro da parte dei manifestanti, ora ...

La piazza di Salvini e Meloni contro il Conte bis : Il nuovo governo rompe i ponti con il vecchio Madrid, 9 set - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo italiano, formato dalla coalizione fra il Movimento 5 stelle antisistema e il progressista Partito democratico, si è prefissato l'obiettivo di riavvicinarsi all'Unione europea e rompere con la linea tracc

Ciacciarelli : Lunedì in piazza insieme a Salvini e Meloni : Roma – “Lunedi’ alle 10.30 saremo in piazza Montecitorio al fianco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini per dire ‘no’ a questo governo di inciucio formatosi in barba alla volonta’ popolare. La posizione di “Cambiamo!” e’ chiara: alleanza di Centrodestra con Lega e Fratelli d’Italia, e chiara opposizione alla Sinistra. Parlo di sinistra proprio perche’ ormai non c’e Piu’ ...

Meloni va in piazza - Berlusconi no - Salvini punta su Pontida (e sul Copasir) : Lunedì con il governo giallorosso schierato a Montecitorio per il voto di fiducia, Fratelli d'Italia sarà in piazza. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche una delegazione della Lega, per sostenere la battaglia della Meloni contro l'esecutivo che lei ritiene rossoblu "perché non c'è solo la sinistra ma è connotato dalle consorterie europee". Ma il partito di via Bellerio ha in programma la sua manifestazione per ...

Salvini con la Meloni : "lunedì sarò in piazza a Montecitorio" : In attesa del 19 ottobre, giorno nel quale la Lega ha programmato la sua manifestazione a Roma contro il nuovo Governo, Salvini ha annunciato ufficialmente che si unirà alla protesta indetta da Giorgia Meloni davanti al Palazzo di Montecitorio.Anche Salvini, dunque, prenderà parte alla manifestazione annunciata per lunedì prossimo alle ore 11, per la quale la stessa Meloni aveva già chiamato a raccolta anche i leghisti, invitando tutti a ...

Nuovo governo Conte - Amendola : 'Esecutivo Salvini-Meloni sarebbe stato più pericoloso' : Da gialloverde a giallorosso. È il cambiamento cromatico avuto dal governo con il passaggio dall'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Lega a quella tra i grillini ed il Partito Democratico. Colori molto cari a Claudio Amendola, almeno in ambito calcistico. L'attore, ospite del programma L'aria che tira di La 7, ha inteso evidenziare come sarebbe meglio dividere i discorsi considerati i problemi che la Roma sta avendo nell'avvio del campionato di ...

Sulla piazza Salvini segue FdI Meloni leader dell'opposizione : Non è un mistero che l’attivismo di Giorgia Meloni nella fiera e coerente opposizione a quello che ha da subito ribattezzato il “patto delle poltrone” abbia creato qualche invidia nel corpaccione leghista, ancora intontito dall’esito della crisi e dalle capriole di Salvini che ha... Segui su affaritaliani.it

Sondaggio di Pagnoncelli - Salvini e Meloni assieme sono imbattibili : le cifre che cambiano le carte in tavola : "La Lega scende di poco più di quattro punti rispetto ad allora. Oggi infatti è accreditata del 31,8% dei consensi, a metà luglio veleggiava intorno al 36%. È un calo sensibile, ma non una débâcle". Insomma, il Capitano - riferisce il Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera - può anco