Polizia locale A Malpensa un servizio speciale fino a fine ottobre

Concorsi agenti di Polizia municipale e locale : 88 posizioni - candidature a settembre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha emanato diversi bandi di concorso pubblico, per conto di numerosi comuni italiani per il conferimento di 88 unità di personale con l'incarico di agente di polizia municipale e agente di polizia locale, da dislocare in differenti province e regioni del nord, del centro e del sud d'Italia. Bandi di concorso a settembre I comuni italiani di Bovolenta (Padova), di Milano, di Sorbo San Basile ...

Milano : servizio speciale Polizia locale a Malpensa fino a fine ottobre : Milano, 31 ago. (AdnKronos) – Ha preso avvio a fine luglio e si concluderà a fine ottobre, con la riapertura dell’aeroporto di Linate, il servizio speciale della polizia locale di Milano a Malpensa, nelle aree degli arrivi e delle partenze del Terminal 1. L’assistenza e il controllo viabilistico, sette giorni su sette dalle ore 6 alle ore 23, costituiscono la principale attività dei sei agenti più un ufficiale della ...

Modica - la Polizia locale passa al setaccio il quartiere Pizzo : Operazione di controllo a Modica Alta da parte della Polizia locale che ha concentrato la sua attenzione nella zona di Piazza Principe di Piemonte

Incendio Roma - rogo di sterpaglie : sul posto la Polizia locale : Vasto Incendio di sterpaglie questo pomeriggio alle 15 in via Arrigo Benedetti, in zona Casal Bruciato, nella Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli uomini IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. L'articolo Incendio Roma, rogo di sterpaglie: sul posto la polizia locale sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano. Arruolati quattro nuovi cani per l’unità cinofila della Polizia locale : Si chiamano Assenzio (detto Zio), Bobo, Malu e Udon i quattro cani, ora in fase di addestramento, entrati nella squadra

Primavalle - Polizia locale trova colonia felina : Roma – Una colonia felina, composta da una quindicina di gatti, e’ stata scoperta nei giorni scorsi da una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale durante l’attivita’ di vigilanza svolta nell’area di via Cardinal Capranica, Primavalle. Gli agenti del XIV Gruppo “Monte Mario”, subito dopo il ritrovamento degli animali nell’area intorno l’ex istituto agrario, hanno provveduto, con ...

Cresce il rischio aggressioni : Polizia locale acquista 20 spray al peperoncino : Fabrizio Tenerelli Cresce il numero di aggressioni, così la polizia locale di Bordighera, in provincia di Imperia, ha deciso di correre ai ripari, dotandosi di venti spray al peperoncino: uno per ciascun agente che presta servizio sul territorio Sono in grado di rendere inoffensiva una persona per almeno cinque minuti, non hanno effetti collaterali e, soprattutto, permettono di evitare lo scontro. Poche parole per descrivere i ...

Milano : Polizia locale scopre bisca clandestina in scantinato via Farini : Milano, 6 ago. (AdnKronos) – La polizia locale di Milano ha scoperto una bisca clandestina in uno scantinato di via Farini, dopo una segnalazione dei vicini per un via vai sospetto che faceva pensare a un possibile spaccio di droga. Durante un sopralluogo, l’unità contrasto stupefacenti dei vigili si è trovata davanti un appartamento con tavoli da gioco professionali. Seduti a uno dei tavoli c’erano sei cittadini di ...

Soldi e cene per togliere le multe : 3 arresti nella Polizia locale : Un agente e due operatori amministrativi sono accusati di accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e falsità materiale. Il danno stimato è di oltre euro 31mila euro Segui su affaritaliani.it

Multe cancellate in cambio di soldi e cene : bufera sulla Polizia locale : Tre persone appartenenti alla polizia locale di Milano, un agente e due operatori amministrativi, sono stati arrestati dai...

Milano. I Nuclei di Polizia locale urbana e ambientale diventano realtà : In Lombardia i Nuclei di sicurezza urbana e tutela ambientale della Polizia Locale diventano realtà. Lo ha deciso la Giunta

Sicilia : governo approva riforma Polizia locale (2) : (AdnKronos) - La normativa, adottata secondo quanto previsto dall’articolo 31 dello Statuto Siciliano e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, tende a rafforzare anche il ruolo di coordinamento e di indirizzo della Regione. Fra le novità di maggior rilievo, il riavvio di un programma str