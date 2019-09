Partita Riforme in due step | si cerca intesa M5s-Pd-Leu

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 8 settembre 2019) Si attendono le parole del premier Giuseppe Conte per chiarire i contorni dell’accordo sulle. I tre partiti che hanno sottoscritto l’per il governo hanno inserito nel programma un impegno a varare, assieme al taglio del parlamentari, altri interventi sulla Carta e sulla legge elettorale, su cui però stanno trattando per quanto riguarda sia alcuni contenuti che i tempi.Il programma di governo al punto 10 afferma che ”è necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica”. Per quanto riguarda le garanzie sulla rappresentanza, questo si traduce in un sistema elettorale proporzionale, come ha spiegato il capogruppo di Leu Federico Fornaro.Con il taglio ...

