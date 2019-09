Concorsi educatori | pedagogisti e assistenti sociali | invio domande entro ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato per conto di alcuni comuni d'Italia e dell'azienda pubblica di servizi alla persona diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di profili professionali con il ruolo di educatore, assistente sociale e pedagogista, da disporre nelle proprie strutture collocate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso adIl comune di Teramo (Abruzzo) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria al fine di provvedere alle sostituzioni del personale educativo in servizio tramite gli asili nido comunali, indispensabili in occasioni di assenze brevi, orientate ad appurare e stabilire la preparazione dell'aspirante in attinenza all'incarico di educatore asilo nido, per figura professionale di istruttore educativo culturale negli asili nido, di categoria C, posizione retributiva ...

81Cono : Comune Ruvo di Puglia: concorsi per 8 educatori professionali - PortalEducatori : #educatori (Assunzioni docenti 2019, ultimi nominati da GaE e concorsi. Aggiornato Prato) - - PortalEducatori : #educatori (Gallo (M5S): con Fioramonti convergenza su aumento stipendi, stop classi pollaio, continuità e concorsi… -