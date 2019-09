Casarin | “Con le nuove regole il calcio non è più ragionevole | non è più calcio”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Il Corriere dello Sport intervista l’ex arbitro ed ex designatore Paolo. A lui chiede delucidazioni sul rigore fischiato a De Ligt per presunto fallo di mano. Questo il suo parere sull’episodio: “Lui composto, l’avversario alle spalle, nessun tentativo consapevole di danneggiarlo con la mano. Secondo i crismi della tradizione, un classico gesto involontario”. La volontarietà, però, non conta più nullala volontarietà sta morendo lazza. Se tu dici all’arbitro che il fallo di mano è sempre rigore, modifichi la relazione tra fallo e punizione. La punizione non può prescindere da un giudizio sulla condotta del calciatore. Se il fatto accidentale subisce la stessa sanzione di un fatto doloso, ilnon è più. In una parola, ilnon è più il”. Se si toglie all’arbitro una capacità di valutazione, aggiunge, l’arbitro non ha più ...

