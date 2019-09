Sulla legge friulana sui migranti la Consulta ci darà ragione

Brexit caos - governo Johnson ko al primo voto Sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...

Programma Pd-M5s - accordo Sulla legge elettorale sgonfia-Salvini : La vera notizia è nella parte più politica del Programma, la legge elettorale con il grande ritorno del proporzionale puro. La proporzionale come si diceva una volta. È il punto che permette di sterilizzare Salvini e di smontare il suo schema maggioritario, favorito dalla legge vigente che consente - quando sarà - al leader della Lega di chiamare un plebiscito su di sé: una coalizione prima del voto ...

Pensioni flessibili e Legge di Bilancio 2020 - quota 100 Sulla graticola : Diventa sempre più concreta l'ipotesi di una rivisitazione (o di una totale rottamazione) delle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 con l'avvio di un esecutivo a guida giallo-rossa. Se i pensionamenti in corso d'anno (a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti) non sembrano essere messi in discussione, con la Legge di Bilancio 2020 il provvedimento potrebbe subire forti limitazioni, se non una vera e propria ...

Pensioni : 5 Stelle e Pd discutono Sulla legge di Stabilità - nel mirino anche Quota 100 : Sono ore decisive quelle che stanno trascorrendo e che potrebbero portare alla formazione di un Governo giallo-rosso sotto la guida di una nuova alleanza targata PD-M5S. Stando a quanto affermato dall'agenzia di stampa "Ansa", resta ancora da chiarire il ruolo del vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e il voto sulla piattaforma Rousseau. Intanto, si discute anche della prossima Legge di Stabilità e sulle misure da adottare per il futuro degli ...

Io sono leggenda - : trama - cast e curiosità del film con Will Smith ultimo uomo Sulla Terra : Venerdì 23 agosto, in prima serata su Italia Uno dalle 21.15 in poi, torna in tv Io sono leggenda, film post-apocalittico del 2007 che è il terzo adattamento del romanzo omonimo scritto da Richard Matheson, pubblicato in Italia nel 1957 (negli USA era uscito tre anni prima) con il titolo I vampiri. Protagonista assoluto del film, Will Smith in una delle sue interpretazioni più intense. Io sono leggenda, trailer Io sono leggenda, trama In ...

«Questa è una legge Sulla sicurezza è disumana». Il prete amico bacchetta Di Maio : : «La disumanità non può diventare legge» scrive sul suo profilo Facebook, don Peppino Gambardella, parroco della chiesa di san Felice in Pincis a Pomigliano. È...

Lo scontro sulla Tav prepara quello Sulla legge di Bilancio : Il voto sulle mozioni pro o contro la Tav, così come sul decreto sicurezza bis, fanno parte della strategia della Lega nella marcia di avvicinamento alla legge di Bilancio. Il vicepremier Salvini ha già avvertito gli alleati: La Tav «è un’infrastruttura fondamentale» e «un voto del Parlamento contro sarebbe una sfiducia al premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla»

Leggete bene le offerte Sulla fibra ottica (l’Antitrust ha multato le compagnie telefoniche) : Le principali compagnie telefoniche operanti in Italia sono di nuovo finite al centro del mirino dell’Antitrust. Il garante della concorrenza e del mercato ha multato Telecom Italia, Wind Tre, Fastweb e Vodafone per aver utilizzato comunicazioni poco chiare riguardo ai costi e alle limitazioni dei loro servizi per le connessioni in fibra. Come si legge nel bollettino settimanale dell’autorità, a essere sotto accusa sono quindi soprattutto le ...

Pensioni anticipate e Legge di Bilancio 2020 : dubbi Sulla proroga dell'APE sociale : L'APE sociale resta una delle misure che negli ultimi anni ha aiutato molti lavoratori in stato di disagio ad accedere alla pensione al di là dei requisiti di Legge previsti in via ordinaria per l'uscita di vecchiaia o per l'assegno di anzianità sulla base della Riforma Fornero. L'opzione consente infatti di ottenere la quiescenza a partire dai 63 anni di età e con almeno 30 - 36 anni di contribuzione, a seconda della peculiare tutela ...

Ultraleggero Sulla A26 - morto il pilota : 13.18 Un Ultraleggero è precipitato sull'autostrada A26, vicino a San Michele (AL) pochi metri prima dello svincolo con la A21 Torino-Piacenza. Il pilota è deceduto, nonostante l'immediato intervento del 118. Lo schianto, sulla corsia di emergenza, non ha coinvolto i veicoli in transito. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena parlano di una manovra improvvisa prima dello schianto. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale. ...

Pensioni ultima ora : incontro Conte-sindacati Sulla legge di Bilancio : Pensioni ultima ora: incontro Conte-sindacati sulla Legge di Bilancio Pensioni ultima ora e riforma fiscale: nuovo incontro coi sindacati da parte del Governo. La convocazione, a distanza di qualche giorno dall’incontro promosso da Salvini per illustrare la sua idea di flat tax, è arrivata direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pensioni ultima ora, l’ordine delle convocazioni Nell’attesa che arrivino ...

Le leggende metropolitane Sulla Luna : I lupi ululano alla Luna quando c’è photoshop a dare a una mano (foto: kirstypargeter/Getty Images) All’avvicinarsi dei 50 anni dall’alLunaggio, la relativa teoria del complotto è riemersa dai bassifondi della rete ed è tornata attuale. Nessuna novità, era successo anche 10 anni fa e probabilmente succederà di nuovo: visto che si parla di Luna non si può evitare la ricerca di luce riflessa. Del resto la teoria del complotto è ...

Codice rosso - il ddl Sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è legge : Via libera definitivo del Senato al ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Il provvedimento, che ha incassato l’ok definitivo del Parlamento e che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sarà quindi legge, ha ottenuto 197 sì e 47 astenuti. Era stato approvato ad aprile alla Camera. Hanno votato a favore M5S, Lega, Fi, Fdi e Gruppo delle Autonomie. Pd e Leu si sono astenuti. L'articolo ...