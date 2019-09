Diagnosticato tumore inesistente a ex cantante | sottoposta inutilmente alla chemio

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) E’ stata espressa “vicinanza umana” all’exMarisa Sacchetto dall’azienda Ulss 6 Euganea, in meritovicenda relativadiagnosi di unnel 2015donna, con conseguente ciclo diterapia e radioterapia. L’ULSS sottolinea in una nota di “avere massimo rispetto del lavoro dell’Autorità giudiziaria,quale l’Unità socio-sanitaria locale ha da tempo fornito, per quanto di sua competenza, tutte le informazioni utili a chiarire lo svolgimento dei fatti. L’Ulss 6 esprime vicinanza umanasignora Sacchetto e conferma la sua piena fiducia nell’attività degli inquirenti“. L'articoloa exMeteo Web.

infoitcultura : Diagnosticato un tumore per la cantante Marisa Sacchetto: 'Non era vero, denuncio i medici' - effi365 : RT @Italia_Notizie: Diagnosticato un tumore per la cantante Marisa Sacchetto: 'Non era vero, denuncio i medici' - Italia_Notizie : Diagnosticato un tumore per la cantante Marisa Sacchetto: 'Non era vero, denuncio i medici' -