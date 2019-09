Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019)un. Non rende più come faceva un tempo, non è determinante per risolvere le partite. Il suo rendimento è sceso drasticamente, scrive il Corriere della Sera. “Maluccio nelle prime due esibizioni con la Fiorentina, peggio ancora in, contro l’Armenia. Tre partite e neppure lo straccio di un gol, solo un palo a Marassi con il Genoa”. E’, immalinconito, immusonito. La verità è che voleva andar via,, ma Commisso lo ha trattenuto a Firenze. Il quotidiano riporta la voce che addiritturasia entrato nella cessione del club dai Della Valle a Commisso. “Un patto tacito, per cui i fratelli Della Valle avrebbero fatto uno sconto al nuovo proprietario se non avesse ceduto il gioiello della città”. E oraè a Firenze, ma non è felice. Attacca con poca forza, è egoista, meno propenso al ...

napolista : CorSera: #Chiesa scontento diventa un caso #Nazionale. A giugno scapperà alla #Juve o all'#Inter - ilNapolista - infoitsport : CorSera – Chiesa vuole lasciare la Fiorentina: per giugno ci sono Inter e Juve - infoitsport : Chiesa vuole andarsene, Inter e Juventus sono interessate – CorSera -