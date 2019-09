Sony festeggia i 40 anni del Walkman con un’edizione limitata digitale

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) Passano gli, cambiano le tecnologie ma restano i ricordi e la nostalgia degli oggetti di un tempo che hanno segnato le nostre giornate. E così, per i più nostalgici e amanti della musica in mobilità,ha svelato a Ifa 2019 di Berlino, un nuovo riproduttore musicale in edizioneispirato – ma solo nel suo look – all’iconico modello TPS-L2 rilasciato per la prima volta nel mercato nel lontano 1979, rivelandosi un dispositivo rivoluzionario che ha segnato un’epoca. Il suo nome è NW-A100TPS ed è il nuovo gioiello del marchio giapponese presentato per commemorare il 40°versario del rilascio del primoa cassette. Sebbene le immagini mettano in risalto la netta somiglianza al modello storico, purtroppo il dispositivo non può riprodurre le tradizionali musicassette: infatti, il movimento del nastro è solamente virtuale e riprodotto dal ...

