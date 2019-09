Fonte : agi

(Di venerdì 6 settembre 2019) "Alla Leopolda si tirano le somme su tutto". Era il 9 agosto quando Matteomandava messaggi che sapevano di resa dei conti imminente. Due giorni dopo avrebbe rovesciato il tavolo aprendo al governo Pd-M5s, fino ad allora spauracchio di ogniano che si rispetti. Poco dopo è stato il turno di Dario Franceschini e, soprattutto di Goffredo Bettini, padre del 'lodo' sul quale è stato costruito il programma del Conte II. È passato meno di un mese e sembra un'era geologica.e non solo per i ministri che ha espresso, quanto per i gruppi che ancora controlla e con cui potrebbe indirizzare l'azione del governo. E questo perché senza la consistente truppaana al Senato, dove iani sono una quindicina (e si raddoppiano se si contano anche gli esponenti di Base Riformista), la maggioranza avrebbe problemi ad andare avanti. Per ...

you_trend : ?? Per il 31,3% dei rispondenti è invece Nicola Zingaretti ad essere uscito vincitore, seguito da Luigi Di Maio (28,… - you_trend : ?? Matteo Salvini è il leader uscito sconfitto dalla crisi (61,9%), seguito da Luigi Di Maio (26,3%) e Matteo Renzi… - fisco24_info : Renzi è uscito dall'angolo. E l'addio al Pd si allontana: 'Alla Leopolda si tirano le somme su tutto'. Era il 9 ago… -