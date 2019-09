Florida | uragano Dorian fa piovere cocaina

Uragano Dorian - scompiglio e sorpresa in Florida : spunta cocaina sulle spiagge : L’Uragano Dorian, che ha provocato decine di morti (bilancio ancora provvisorio) nelle Bahamas, fa registrare conseguenze sorprendenti negli Stati Uniti, evidenzia USA Today: ha creato scompiglio sulle spiagge di Cocoa Beach, i Florida, dove la polizia ha recuperato una borsa con 15 kg di cocaina, del valore di circa 300mila dollari. La droga è stata trasportata a riva dalle onde e non è escluso che nei prossimi giorni arrivino altri ...

Dorian - non solo tempeste : l’uragano porta diversi chili di cocaina sulle spiagge in Florida : Segnalazioni su almeno due spiagge dello Stato della East Coast USA. Secondo la polizia Usa un panetto di cocaina come quelli può fruttare circa 30mila dollari nel mercato illegale. Intanto salgono a 30 i morti provocati dall'uragano nelle Bahamas.Continua a leggere

Uragano Dorian - sette morti alle Bahamas ma “numero destinato a salire”. Declassato a categoria 2 - ora si muove verso la Florida : L’Uragano Dorian perde forza ma diventa potenzialmente più pericoloso e continua a lasciare dietro di sé una scia di morti. Sale infatti a sette il numero delle vittime alle Bahamas, dove l’evento atmosferico per ora ha fatto la maggior parte dei danni. Due persone che erano rimaste ferite ed erano state trasportate sull’isola di New Providence, sono decedute. Il ciclone ha stazionato per due giorni sopra l’arcipelago, ...

Uragano Dorian a categoria 2 : 180 km dalla Florida/ Sette morti alle Bahamas : Uragano Dorian a categoria 2: aumenta a 7 il numero di morti alle Bahamas, ma l'Uragano rimane a debita distanza dalla Florida. Le ultime

L’uragano Dorian è a 180 chilometri dalla Florida dopo aver devastato le Bahamas : La tempesta si trova in queste ore a circa 180 chilometri dalla costa statunitense. Pur avendo perso potenza rimane molto pericolosa e l'allerta è alta anche in Georgia, Carolina del sud e del nord. Intanto le Bahamas sono state devastate e la conta ufficiale delle vittime non è ancora disponibile.Continua a leggere

L’uragano Dorian rade al suolo le Bahamas : in un video ciò che resta di Abaco. Continua la sua corsa verso la Florida mentre aumenta la velocità [FOTO e VIDEO] : Dorian perde forza ma aumenta la sua velocità, diventando così ancora più pericoloso. E inizia una prima conta dei danni, avvilente: il 60% dell’isola di Grand Bahama è inondato dalle acque, Abaco distrutta. Il National Hurricane Center (NHC), con base a Miami sostiene che Dorian, che ha scaricato fino a 76 centimetri di pioggia sulle Bahamas, è declassato da una categoria 3 a categoria 2 sulla scala dei cinque livelli di vento. Poi ha ...

Uragano Dorian stazionario sulle Bahamas - poi si dirigerà “pericolosamente” verso la Florida : L’Uragano Dorian è stato declassato a categoria 3, con venti che soffiano ancora fino a 200 km/h: resta “stazionario” appena a nord dell’isola di Grand Bahama, secondo quanto reso noto dal National Hurricane Center statunitense. Dorian continuerà a imperversare nell’area per buona parte della giornata di oggi, prima di muoversi lentamente in direzione nordovest, “avvicinandosi pericolosamente alle coste ...

Usa - l'uragano Dorian provoca cinque morti alle Bahamas e avanza verso la Florida : Non si placa la furia dell'uragano denominato Dorian sulle isole Bahamas, dove la tempesta ha stazionato nelle ultime dieci ore, provocando morti e distruzione. Sarebbero per il momento cinque le vittime accertate, tra cui un bambino di otto anni. La tempesta si trova ancora sull'isola di Grand Bahama, la principale dell'arcipelago caraibico, ma adesso si sta cominciando a muoversi lentamente verso la Florida, dove è attesa nelle prossime ore. ...

Uragano Dorian - 5 morti alle Bahamas e ora punta la Florida : “Cadaveri per le strade” : Dopo aver flagellato le Bahamas uccidendo almeno cinque persone l'Uragano Dorian si è indebolito ma continua a far paura. La perturbazione, che punta la Florida, resta ancora un grave pericolo. Le evacuazioni procedono nelle cittadine sulla costa più esposte e anche in Georgia e North e South Carolina.Continua a leggere

URAGANO DORIAN DECLASSATO A CATEGORIA 3/ Attesa in Florida - 5 morti alle Bahamas : URAGANO DORIAN DECLASSATO a CATEGORIA 3. In Florida attendono il suo arrivo dopo la distruzione alle Bahamas: 5 morti e 21 feriti. I dettagli

Uragano Dorian - declassato a categoria 3 : almeno 5 morti e decine di feriti alle Bahamas. “Ora è a 160 km dalle coste della Florida” : “Una tragedia storica” con “devastazioni senza precedenti”. Così il premier delle Bahamas Hubert Minnis ha descritto l’Uragano Dorian che da oltre 48 ore si è abbattuto con tutta la sua forza sull’arcipelago e che questa mattina è stato declassato da categoria 4 a categoria 3. Il suo passaggio ha causato la morte di almeno cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni, e decine di feriti. Ma le vittime sono ...

L’Uragano Dorian devasta le Bahamas e si dirige verso la Florida : “Condizioni catastrofiche - ci sono morti per le strade”. La Nasa blinda il Kennedy Space Center [FOTO] : Un uragano catastrofico Dorian, che si sta abbattendo sulle Bahamas e si dirige verso la Florida. Danni, morti e devastazione, mentre continuano le allerta e l’attenzione massima sulle regioni degli Stati Uniti colpiti. “Danni catastrofici. Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti” per le strade delle isole di Abaco, ma “non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i ...

URAGANO DORIAN SULLE BAHAMAS/ Video - evacuazioni in Florida e South Carolina : i danni : URAGANO DORIAN si è abbattuto SULLE BAHAMAS e si spinge verso Ovest: evacuazioni obbligatorie in Florida e South Carolina 'il giorno più triste'.

L’uragano Dorian devasta le Bahamas. Evacuazioni in Florida - Georgia e Carolina : “Preghiamo per i residenti delle Bahamas colpiti come mai prima da un uragano di categoria 5 con venti a quasi 320 km all'ora”, ha twittato il presidente americano Donald Trump