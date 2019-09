F1 | GP Italia 2019 | orario d’inizio e come vedere le prove libere in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Si scaldano i motori della F1 nel tempio della velocità, la Formula 1 è tornata nel bel paese. A Monza andranno in scena oggi le due sessioni diche inaugureranno il fine settimana del GP d’, le Ferrari sono reduci dal primo successo stagionale ottenuto pochi giorni fa con Charles Leclerc e possono guardare con estremo ottimismo anche a questo round per via della conformazione favorevole del tracciato. Sarà estremamente importante capiresi comporterà il cielo perché le previsioni per la giornata non sono certo le più buone e la pioggia potrebbe davvero sia sparigliare le carte e i valori in campo che impedire ai vari team di lavorare a pieno sulla monoposto. In ogni caso il maltempo dovrebbe ripresentarsi anche domenica e in tal caso sarebbe molto utile raccogliere dati precisi sul comportamento della vettura in condizioni di poco grip. Il venerdì del ...

makkox : Se non avete letto la lettera a cui mi riferisco non capirete la vignetta, ma quello è il meno. il prob è che vi si… - Federvolley : #EuroVolleyW ?? ??????F-A-N-T-A-S-T-I-C-H-E?????? Le #azzurre ???? sono in semifinale, battuta la @russiavolley ???? 3-1 ???? L… - ItalianAirForce : ???Domenica 8/9 le #FrecceTricolori??sorvoleranno il Gran Premio d’Italia 2019??stendendo il Tricolore ???? più lungo d… -