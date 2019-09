Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Fonte : retemeteoamatori

(Di giovedì 5 settembre 2019) IlLa previsione qui sotto elaborata, non è frutto diautomatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Venerdì 6 Settembre 2019 Aavremo tempo instabile con possibilità di precipitazioni anche temporalesche tra notte e mattino, in attenuazione pomeridiana. I Venti risulteranno fin moderati di direzione variabile Le Temperature risulteranno in calo nei valori massimi. I Mari risulteranno fin mossi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Moderato/Alto La Previsione per Sabato 7 Settembre 2019 Aavremo tempo buono con cielo poco o parzialmente nuvoloso, possibili piovaschi in serata/notte I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno in lieve calo. I Mari ...

