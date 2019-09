Le notizie di oggi ore 11 | 30

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) IL CONTE-BIS HA GIURATO, E' GENTILONI IL CANDIDATO ITALIANO ALLA COMMISSIONE UE Al Quirinale i 21 ministri del nuovo governo giallorosso che ora e' ufficialmente in carica. In giornata il primo Consiglio dei ministri: sul tavolo la designazione dell'ex premier a candidato italiano al ruolo di commissario Ue, comunicata ieri sera da Conte a von der Leyen. Lunedì fiducia alla Camera, martedì al Senato. DI MAIO: PRONTI A DARE IL MASSIMO PER IL PAESE Zingaretti: ora cambiamo l'Italia. La ministra De Micheli: ce la metteremo tutta per essere all'altezza. SALVINI NON MOLLA, OPPOSIZIONE IN AULA E IN PIAZZA Il capo leghista: primo governo che nasce a Bruxelles, manifesteremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre. TIMMERMANS PROMUOVE IL GOVERNO GIALLOROSSO: E' UN BENE PER L'EUROPA Il vicepresidente della Commissione Ue: linea pro-Bruxelles per ...

