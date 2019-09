Doom 64 per Nintendo Switch ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019)64, una volta in esclusiva per64, arriverà presto su.La versione per la console ibrida diè prevista per il prossimo 22 novembre.64 è tecnicamente un sequel di2, sebbene in realtà non sia stato sviluppato da id Software. Invece, Midway Games ha gestito il progetto che non avrebbe mai visto il lancio su nessuna piattaforma al di fuori di64.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Doom64 per Switch arriverà a novembre. - norgeluk : Poca ansia per domani ho tipo sta sensazione di impending doom - maplewhite1912 : RT @mattpuricelli: Giochi SNES su Nintendo Switch Online da venerdì, Doom 64 confermato per il 22 novembre e Jedi Knight II che esce totalm… -