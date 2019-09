Democrazia è contraddire il capo

Fonte : espresso.repubblica

(Di giovedì 5 settembre 2019) Chi consiglia il leader deve sapere dirgli di no. Lo scriveva Machiavelli e vale ancor di più oggi. Il sovrano possiede il potere, ma non la verità: ha bisogno di qualcuno che possiede la verità ma non il potere Il destino di unstaff, da San Pietro ai giorni nostri"

