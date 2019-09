Spi Cgil | Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia a Roma per la difesa dei diritti degli anziani

Anziani : Spi Cgil - Veneto sempre più longevo - over 65 a oltre 1 mln e 120 mila (3) : (AdnKronos) - Le politiche a favore degli Anziani , soprattutto soli, dunque, devono mu over si su più fronti: salute, lotta all'isolamento e alle truffe, residenzialità, trasporti, vivibilità nelle nostre città, politiche per l'invecchiamento attivo, adeguato finanziamento per la non autosufficienza e

Anziani : Spi Cgil - Veneto sempre più longevo - over 65 a oltre 1 mln e 120 mila (2) : (AdnKronos) - Guardando invece agli ultraottantenni - categoria fragile, spesso interessata dal tema della non-autosufficienza e per la quale lo Spi Cgil chiede grande attenzione alla politica -, la situazione appare articolata. A inizio 2019 in Veneto gli over 80 sono 347.165 (per il 64% donne), 11

Spi Cgil Lazio : iniziative in Municipi per decoro città : Roma – “La condizione di abbandono in cui versa la Capitale non e’ piu’ tollerabile. Lo Spi Cgil di Roma e Lazio denuncia la situazione indecorosa e rischiosa per la salute dei cittadini, in particolare per i tanti anziani che vivono in questa citta’. Ci uniamo all’appello della Cgil Roma e Lazio per chieder che vengano messe in campo soluzioni strutturali che portino a una gestione virtuosa dei rifiuti nella ...