Londra, Camera:sì Brexit,ma con accordo

Approvata la legge 'anti-no deal' (contro il 'senza' su) alladei Comuni in Gran Bretagna. Il premier Johnson chiede lo scioglimento dellaed elezioni anticipate il 15 ottobre (serve il quorum di 2/3 per l'Ok della sua mozione, Ndr). No rinvii e no che Bruxelles decida quando"potrà lasciare l'Ue",dice Johnson: la legge "capovolge il più grande voto democratico della nostra storia". Voto definitivo 'anti no deal' domani alladei Lord. Se passa: estensione fino al 31 gennaio.(Di mercoledì 4 settembre 2019)