Italia-Moldavia Under21 | data | programma | orario | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) L’europeocasalingo non è certo finito nel modo sperato per gli azzurrini, usciti malamente ai gironi da Spagna e soprattutto Polonia. E’ però già tempo di tornare al lavoro, il nuovo commissario tecnico Paolo Nicolato avrà modo di testare le condizioni dei suoi giocatori in un’amichevole invenerdì 6 settembre alle ore 18.30 allo stadio Massimino di Catania, contro la. La formazione est europea non dovrebbe avere le qualità per mettere in difficoltà i nostri, ragion per cui l’occasione potrebbe essere buona per prendere confidenza con gli schemi e provare qualche soluzione innovativa soprattutto nel collaudato reparto offensivo comandato da Andrea Pinamonti e Moise Kean che dovrebbero essere entrambi della partita.sarà offerta in diretta esclusiva da Rai 2 e quindi potrà essere seguita in chiaro da chiunque sia ...

