Investito dal treno sui binari | 21enne ferito gravemente | testimone choc | “Alcuni

Dal clima alla Cina all’Iran : Trump - la mina vagante che preoccupa Investitori e politici : Non ci si poteva aspettare molto di più dal vertice G 7 francese. Donald Trump come al solito, nel bene e nel male, è stato al centro dell'attenzione. preoccupano i leader politici, come anche preoccupano gli investitori, le continue incursioni imprevedibili del presidente americano su Twitter

Torino : fugge dal cancello di casa e viene Investito da un’auto. Grave bimbo di 5 anni : Sono ore di apprensione a Vestigné, in provincia di Torino, dove un bimbo di cinque anni è stato trasportato in condizioni gravi in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto 2019, dopo essere stato investito da un'auto lungo una strada.

Aiuti Bce - Olli Rehn : “A settembre nuovo pacchetto di stimoli oltre attese degli Investitori”. Tasso sui Btp ai minimi dal 2016 : Mercati europei positivi e tassi di interesse sui titoli di Stato in caduta libera dopo che la Bce ha confermato l’intenzione di continuare a rilanciare con nuove politiche espansive per contrastare la frenata delle grandi economie dell’Eurozona, a partire dalla Germania. Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro del consiglio dei governatori, citato dal Wall Street Journal ha spiegato che l’Eurotower ...

Germania - in agosto fiducia degli Investitori ai minimi dal 2011. “Deterioramento significativo delle prospettive economiche” : Angela Merkel continua ad escludere deviazioni dal percorso virtuoso del deficit zero. Ma l’economia tedesca appare sempre più in difficoltà, con la produzione industriale in frenata e l’export in calo per effetto della debole domanda internazionale e le difficoltà del mercato dell’auto. Ora alla debolezza dell’indice dei direttori acquisti si aggiunge un altro segnale di deterioramento nelle prospettive dell’economia del ...

Ciclismo – Domenico Pozzovivo Investito da una macchina a Cosenza : il ciclista porta d’urgenza in ospedale : Domenico Pozzovivo investito da una macchina durante un allenamento a Cosenza: il ciclista italiano portato in ospedale con una frattura al braccio ed una alla gamba Ancora un brutto incidente che coinvolge un ciclista sulle strade italiane. Domenico Pozzovivo è stato investito da una macchina durante un allenamento nei pressi di Cosenza. Stando a quanto si apprende dalla stampa locale, il ciclista della Bahrain-Merida è rimasto dolorante ...

Investito in moto da un’auto : morto il primario dell’ospedale di Vasto Roberto Buzzelli : A due giorni dall'incidente stradale a seguito del quale era stato ricoverato in gravissime condizioni è morto Roberto Buzzelli, primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Vasto. Venerdì a Vasto (Chieti) in sella a una Yamaha il medico era stato Investito a un incrocio da un'Opel Frontera.Continua a leggere

Ha un po’ di fratture ma si rimetterà presto! Alessandro - Investito a Cerignola - è uscito dal coma : Cerignola può tirare un bel sospiro di sollievo. Alessandro, uno dei sei ragazzini travolti da una Fiat Punto sabato scorso in via Tiro a Segno, si è svegliato dal coma ed è fuori pericolo. Antonio Grillo, suo allenatore e istruttore della Soccer Accademy Cerignola, dal letto dell'ospedale e con la maglia numero 7 indossata dal giovane ha fatto sapere che "ha un po' di fratture ma si rimetterà presto per fortuna". Il pensiero di Grillo va ...

Oggi i funerali di Simone - l’11enne Investito dal Suv : a Vittoria anche il Vicepremier Di Maio : Oggi l'ultimo addio all'11enne investito dal suv insieme al cuginetto mentre giocavano davanti alla porta di casa nel centro storico della cittadina in provincia di Ragusa. I funerali di Simone saranno celebrati dal Vescovo di Ragusa alle 16 di Oggi nella Chiesa di San Giovanni Battista.Continua a leggere

Ragusa - dopo i funerali del ragazzino Investito dal Suv c’è ancora chi parla di onore : “Mio figlio adesso mangia terra”. A queste cinque parole il cuore si inchioda, l’aria rafferma resta sbarrata nei polmoni mentre la testa tenta appena di immedesimarsi nel dolore insopportabile del padre che le pronuncia. Per un attimo si resta vuoti. Ma non è l’unico momento così. Domenica, durante i funerali di Alessio, undici anni falciati da un Suv sul marciapiede davanti casa, svanisce ogni speranza anche per Simone, cuginetto di dodici ...

Ragusa : cuginetti falciati dal suv - oggi udienza convalida Investitore : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Sarà interrogato questa mattina, alle 9.30, in carcere, per l'udienza di convalida, Rosario Greco, l'uomo accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall’essersi messo alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di cocaina, e omissione di soccorso. Il pregiudi