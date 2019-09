Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Una lettera aperta ai militanti del M5S in Sicilia per chiedere l'apertura di "unadiper il sud". A scriverla è l'esponente del Partito democratico Antonio. "Cari militanti e attivisti del Movimento in Sicilia, da militanti e dirigenti d

TV7Benevento : Governo: Ferrante (Pd) a M5S, 'apriamo nuova stagione per il sud'... - Nich_Ferrante : RT @profgviesti: Sono contento che si formi un nuovo governo. Anche perché c’è più una forza medievale come la Lega. Ma una cosa è certa.… - Nich_Ferrante : @santezanco Hahah! Come vedi questo nuovo governo? -