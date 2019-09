Emre Can – Clamoroso dietrofront | “Grazie Juventus per avermi supportato | pronto a

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Solo stamattina avevamo riportato in merito alle forti dichiarazioni diCan nei confronti delladopo l’esclusione dalla lista Champions.diCan che dimostra gratitudine verso il suo club. Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport: “Sarò sempre grato allae al modo in cui mi hannoe sostenuto da quando faccio parte del club, in particolare durante il periodo della mia malattia. Per rispetto dellae dei miei compagni di squadra, il cui successo è sempre stata la mia prima priorità, non dirò altro e continuerò a combattere in campo“. Solo stamattina aveva dichiarato: “E’ estremamente scioccante per me, la conversazione con il tecnico è durata un minuto. Questa cosa mi fa arrabbiare molto. La settimana scorsa la società mi aveva promesso altro, avevo parlato con altre squadre e avrei potuto ...

romeoagresti : #EmreCan sull’esclusione dalla lista UCL: “Non so darmi una spiegazione. Ho ricevuto una chiamata da un membro dell… - GoalItalia : 'Non sono in lista Champions e sono rimasto scioccato. A saperlo non sarei rimasto alla Juventus' Il duro sfogo di… - GoalItalia : Juve, scoppia il caso Emre Can ?? 'Avvisato della Champions da una telefonata di Sarri di neanche 60 secondi' 'Se… -