Bangladesh | via la parola «vergine» dai certificati di matrimonio delle donne

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La» scomparirà daidi, in. Lo ha stabilito la Corte Suprema, che ha deciso che, da ora in poi, il termine sarà sostituito con l’espressione «non sposata»: è una vittoria storica, per gli attivisti, che da tanti anni contestavano l’antica consuetudine, considerandola «umiliante» e «discriminatoria» nei confronti. «È un verdetto fondamentale», conferma Aynun Nahar Siddiqua, avvocato delLegal Aid and Services Trust. «È una sentenza che ci dà la convinzione di poter continuare a combattere per ulteriori cambiamenti a favorein futuro. Abbiamo presentato una petizione, perché chiedere a una donna se èo no viola il diritto alla sua privacy». Finora, dal 1961, secondo le leggi sulmusulmano del Paese del Sud Asia, la sposa (ma non il futuro marito) doveva selezionare unatre opzioni ...

